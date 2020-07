VARIAS CASA DE CUMPLEAÑOS BAJARON LAS PERSIANAS EN CONCORDIA

Tras cuatro meses sin poder trabajar como consecuencia de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, cuatro casas de cumpleaños de nuestra ciudad tuvieron que cerrar sus puertas por no poder afrontar la situación luego de 120 días de absoluta inactividad.

En este sentido, José Berterame, como propietario de una reconocida casa de eventos, reconoció ante el periodista Mario Yrigoy de El Sol-Tele5 que: “nos enfrentamos a una situación muy complicada”, y puntualizó que: “hemos tenido reuniones, hemos presentado protocolos y lamentablemente no tuvimos respuesta”, admitió.

En plena concentración y reclamo frente a la municipalidad, algunos concejales salieron de la zona de confort y bajaron a escuchar a los titulares de casas de cumpleaños. En ese momento, Berterame, frente a los ediles, les dijo en la cara: “la municipalidad es socia nuestra en las ganancias, pero nos dejan solos en las pérdidas”, y acotó seguidamente: “un funcionario, cuando le presentamos un protocolo para que nos dejen trabajar, me respondió que ya tenemos el año perdido”.

Posteriormente, Berterame rezongó que: “desde la municipalidad no nos proponen nada y eso es lo más feo, no nos brindan ninguna idea y es lo que más duele, porque nosotros estamos disponibles para sentarnos y dialogar una alternativa. Una salida para que podamos trabajar porque eso es lo que nos da dignidad y nos permite mantener a nuestras familias”, dijo lamentando el momento que les toca vivir.

Finalmente, Belterame reconoció ante nuestro medio que: “en nuestra ciudad ya han cerrado 4 casas de cumpleaños, algunas importantes y con muchos años de desempeño en Concordia por esto de la cuarentena por el coronavirus”, no obstante acotó que “el resto estamos evaluando lo que haremos, pero no se puede parar más y nos preocupa porque no nos dicen si el protocolo que presentamos está bien, si está mal o si necesita alguna modificación”, rezongó.

