VECINO DE BENITO LEGERÉN SE QUEJA POR EL DESCUENTO DE UN PRÉSTAMO BANCARIO

Un vecino de Concordia que vive en calla las Palmas al 1400 en la localidad de Benito Legerén, se comunicó con nuestro medio para manifestar su malestar porque, según él, le descontaron un préstamo en el banco cuando “el gobierno dijo que hasta el mes de mayo no debían descontar. A mí ya me descontaron”, dijo.

En este sentido, Alcides Daniel López, señaló ante un equipo de cronistas de nuestro medio que: “yo recibo una pensión no contributiva por discapacidad y resulta que hace un tiempo yo saqué un préstamo en el banco para pagar deudas porque me estaban por cortar la luz y el agua porque estaba atorado pero ahora gracias a Dios estoy al día”.

Asimismo mencionó que: “no se por qué nos descuentan el prestamos siendo que el Presidente de la Nación había anunciado que se había prorrogado el vencimiento de la cuota”, y agregó que “lo que yo percibo son nada más que $11.000 y cobré nada más que $8.000 porque de ahí me descuentan los aportes las distintas asignaciones como por ejemplo el sepelio”, detalló.

“Lo que me descontaron es mucho porque la verdad es que estamos pasando muy mal todos los argentino porque con $8.000 peso no puedo hacer nada -rezongó- cómo vivo yo y cómo le doy de comer a mi familia y sobre todo ahora que están aumentando las cosas, ya no se puede comprar nada, ni mucho menos comprar carne”, exclamó.

Vale recordar que la mayoría de los vencimientos se dan después del día 5 de cada mes, que es la fecha tentativa en la que la mayoría de la gente cobra su sueldo.

PARA LAS TERJETAS DE CRÉDITO

Es oportuno recordar que el Banco Central anunció que se posterga hasta el 13 de abril, día en el que está previsto el final de la cuarentena, el vencimiento de las tarjetas de crédito que caían entre el 1 y el 12 de ese mes. Pero los clientes que pagan este resumen a través del débito directo tendrán que comunicarse con su banco para frenar ese pago. Si no lo hacen, la tarjeta se debitará en la fecha que estaba prevista.

Aunque los clientes que no pagan con débito el vencimiento se les posterga automáticamente. Por el período que va del día del vencimiento original hasta el 13 de abril el banco no cobrará intereses ni punitorios.

