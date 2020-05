VECINO RECLAMA QUE LE ARREGLEN LAS CLOACAS

Un vecino del Barrio Pompeya Norte solicitó que se le arregle el sistema cloacal domiciliario. Hace prácticamente una semana que está reclamando y aun no tuvo respuestas.

En diálogo con cronistas de nuestro medio comentó que hace nueve días reclamó a Obras Sanitarias que se le había rebalsado la cámara de inspección cloacal y se le había tapado. “El jueves me manifestaron que ya venían y no lo hicieron. El viernes volví a llamar y me dijeron que estaba en primera plana y a la mañana iban a venir, de nuevo nada. El lunes llamo otra vez y me contestan que ya están por ir para allá y no vinieron tampoco. El martes ya no llamé y ni aparecieron. Así con la cloaca que tengo acá no se puede convivir”.

“Tampoco voy a hablar de los de Obras Sanitarias sino de quien debe ser responsable de distribuir el personal para que realice las tareas. Ellos tienen que limitarse a quien los manda, pero a quien los manda parece que le importa muy poco”, sostuvo León, domiciliado en calle Federación entre Avellaneda y Sargento Cabral.

Juan Antonio añadió que, «cuando hubo una gran lluvia», ya le pasó algo parecido, pero no con materia fecal como ahora, sino que en ese momento era agua. “Después, tuve la precaución de tapar el caño porque si no se me hubiese desparramado por toda la casa. A mí lo que más me molesta es que no le dan importancia a las cosas, como si uno los está molestando porque le gusta y por eso yo quería un testigo presencial,para que se demuestre que yo estoy reclamando algo que tampoco pido que me regalen sino porque considero que es un derecho que tengo como contribuyente que paga los impuestos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...