VECINOS DE LA BIANCA REDUJERON UN LADRÓN Y CUANDO LO ESTABAN POR LINCHAR LLEGÓ LA POLICÍA

Un nutrido grupo de vecinos del barrio La Bianca, desde hace bastante tiempo, se vienen manifestando a través de las redes sociales, por la gran inseguridad que están viviendo. Una de las principales expresiones en los postetos, señala que están cansados de realizar las denuncias en la comisaría sexta del mismo barrio y que no tienen respuesta de las autoridades.

Los vecinos señalaron ante este medio que: “somos víctimas de delitos perpetrados por personas muy conocidas por la policía, ya que siempre son los mismos que andan robando en nuestro barrio. Esta vez lo salvó la policía de una garroteada”, afirmaron indignados.

Los vecinos recordaron que “antenoche, en Eva Perón casi Neuquén, un vecino nuestro se encontró con un ladrón en el patio de la casa y -relataron- sin dudarlo el vecino comenzó a los gritos pidiendo auxilio y lo enfrentó, enseguida se sumaron otros vecinos y en ese momento el malviviente salió corriendo por arriba de los techos”.

Los vecino puntualizaron que “a los pocos minutos que el chorro salió corriendo, llegó un móvil policial de comisaría y tuvieron que utilizar postas de goma para reducir al caco que no se quería escapar”, señalaron.

Este medio pudo saber que cuando los vecinos intentaban hacer justicia por mano propia contra la humanidad del delincuente, los efectivos lo subieron al móvil policial y lo llevaron detenido.

El sorprendido vecino que vivió en carne propia el haberse enfrentado con el delincuente que se quería llevar lo que no era de él, comentó que: “no es la primera vez que me entran a robar”, y acotó que “siempre son las mismas ratas que no viven muy lejos de acá de mis casa”.

