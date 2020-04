VECINOS DEL BARRIO CARRETERA LA CRUZ QUIEREN ABRIR UN COMEDOR COMUNITARIO

Un grupo de vecinos del barrio Carretera La Cruz están pidiendo ayuda a las autoridades municipales para poner un comedor los fines de semana porque, aseguran, “hay mucha gente que no tiene para comer y está pasando hambre”.

En este sentido, Victoria Almada, una vecina que vive en cortada 71, manifestó ante cronistas de EL SOL-Tele5 que: “somos un grupo de vecinos que le pedimos una mano para Carretera la Cruz porque queremos poner los días sábados y domingos un comedor porque lamentablemente acá ni siquiera tenemos presidente de comisión vecinal y hay mucha gente que la está pasando mal”.

Del mismo modo la vecina mencionó que “acá funciona solamente al mediodía un comedor pero es para chicos de hasta 12 años y la gente grande lamentablemente se queda sin comer”, y reiteró que: “acá no hay comedor por eso estamos pidiendo ayuda para poner uno acá en el barrio porque es mucha la gente que tiene hambre y la está pasando muy mal. Acá no hay merendero ni nada”, afirmó la mujer al tiempo que reiteró: “lo que estamos pidiendo es una ayuda con mercaderías para poner un comedor los días sábados y domingos para darle de comer a chicos y también a mucha gente grande que la está pasando mal y no tienen para comer. Hay mucha gente con hambre”, reiteró.

