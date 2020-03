VECINOS QUE VIVEN ATRÁS DEL HOSPITAL MASVERNAT, SE QUEJAN POR UNA PÉRDIDA DE AGUA QUE SALE DEL SECTOR DE RESIDUOS PATOLÓGICOS

En el momento que nuestros cronistas estaban haciendo la nota a los vecinos, se acercó un empleado del nosocomio manifestando ser “Tomás Rivero”, y de inmediato agregó que: “soy el encargado de limpieza del sector de los residuos patológicos del hospital y quiero aclararle a los vecinos que esta pérdida lleva años”, recordando además que “vinieron de todos lados a querer arreglar esa filtración de agua al exterior pero nadie pudo hacer nada porque esto esta casi desde que se abrió el hospital”, justificó.

Mientras el trabajador de salud mencionaba ante nuestros cronistas que “nosotros desinfectamos todos los días el lugar y el agua que sale es limpia y no está estacionada”, los vecinos le reclamaron al operario en voz alta que: “entonces por que no limpian lo que va dejando el agua a su paso porque recorre más de dos cuadras para el lado sur por el cordón de la vereda y eso es una verdadera madriguera para los mosquitos y el dengue. Hay musgo, yuyales, malezas y restos de basura que va dejando el agua que corre y no sabemos que es”, reprocharon.

Por su parte Rivero insistió en que: “los vecinos que se queden tranquilos que el agua esta desinfectada y además no es agua servida de cloaca”, y aprovechó la oportunidad para diferenciar que: “acá no hay peligro del dengue, en este barrio hay peligro de otras cosas”, dijo irónicamente haciendo señas en redondo con los dedos de una mano, al tiempo que arrancó su moto y se alejó raudamente del lugar.

