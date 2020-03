VECINOS QUEMARON CUBIERTAS EN EL ACCESO A OSVALDO MAGNASCO

Por avenida Vuelta de Obligado, camino de acceso a la localidad de Magnasco, vecinos cortaron la calle de ingreso al barrio en horas de la mañana de ayer, quemando cubiertas reclamando que la empresa local distribuidora de energía, les sacó los cables a los domicilios que, aseguraron las autoridades, estaban conectadas en forma clandestina (enganchados) y se quedaron sin el servicio de energía eléctrica.

Aproximadamente 10 familias del sector denominado “Esperanza”, muy próximo a la vieja estación de trenes, quemaron cubiertas en uno de los accesos al barrio debido a que la Cooperativa Eléctrica les cortó el suministro de energía. Reclamaron que hasta que no vaya personal de la distribuidora de energía y les brinde alguna solución, no iban a desistir de sus reclamos.

Según pudo saber este medio, los vecinos estaban conectados de manera irregular a la red de energía domiciliaria y otros vecinos también se habían sumado a una especie de red precaria. La muchedumbre reclamaba la instalación de medidores porque mencionaron que “nosotros queremos pagar pero no quieren colocarlo”, expresaron. Si bien es sabido que todo aquel que esté conectado a la red del servicio de energía eléctrica y no abone la correspondiente factura por el consumo, tendrá una camioneta de la distribuidora en la puerta de su casa y un operario cortándole el servicio. Pero también, dijeron los vecinos “hay que considerar la parte humana, no todo es recaudar, hay seres humano de por medio, fundamentalmente muchos chicos que, sin el suministro de energía se quedan sin un ventilado que les tire un poco de viento, o lo que es peor, se quedan sin un vaso de agua fría en la heladera para sofocar estos días de tan altas temperaturas como la que estamos soportando en nuestra región”.

