VECINOS SE QUEJAN POR LOS INSULTOS Y MALOS TRATOS DEL GUARDAPARQUE DE SAN CARLOS PARA CON LA GENTE

Varios vecinos de nuestra ciudad, se comunicaron con nuestro medio para manifestar su indignación (lo hicieron también en las redes sociales) por lo que les pasó el domingo a la tarde cuando disfrutaban paseando con sus hijos en las inmediaciones del parque San Carlos. Cuentan que fueron víctimas de insultos y de malos tratos por parte de quien dijo ser el “guardaparque” del lugar.

Sobre lo que ocurrió pasadas las cinco de la tarde, según María: “ayer fuimos a San Carlos como todos los domingos, caminamos un rato con mi familia, luego nos sentamos a descansar al borde del parque, prácticamente en la calle, ya que consultamos a la guardia urbana nos dijeron que ahí sí nos podíamos sentar porque estábamos afuera de San Carlos. En un momento vimos y escuchamos a una persona que se identificó como el guardaparque Cortiana, a los gritos, comenzó a echarnos a todos, a los que estaban caminando y los que estaban sentados sobre la vereda afuera del parque”.

“Cuando este señor, que dijo ser el guardaparque, se dirigió a donde estábamos nosotros, comenzó a los gritos y con epítetos nos decía que nos retiremos”, relató María.

“Nosotros le dijimos que la guardia urbana nos había dicho que ahí sí podíamos estar, pero, de mala forma, no dijo que él era el guardaparque y él era la autoridad ahí. Que se pongan de acuerdo porque los chicos de la guardia urbana fueron muy respetuosos y muy atentos, pero este señor que dijo ser el guardaparque Marcelo Cortiana, se dirigió de muy mal modo con toda la gente que andábamos por dentro y por fuera del San Carlos”, expresó a EL SOL-Tele 5.

“SE CREE EL DUEÑO DEL PARQUE”

Romina, otra vecina que dijo haber pasado por la misma situación, expresó ante nuestro medio que: “ese tipo es un atrevido, es un irrespetuoso por la forma que nos trató, es un mal educado. Ese señor que dijo ser el que manda en San Carlos, no tiene título universitario como guardaparque pero se cree el dueño de San Carlos”, dijo Romina, al tiempo que agregó: “de ahí nos fuimos a la costanera, porque los nenes ya están cansados de estar encerrados, y en la costanera estaba lleno” y rezongó que “cierran el Liquidambar, cierran Playa Nébel, al lago no se puede ir, de San Carlos te echan, entonces la gente se concentra toda en un solo lugar, en la costanera. Si permitieran concurrir a los lugares antes mencionados, estaríamos menos amontonados y con menos riesgos”.

“CIRCULEN, CIRCULEN QUE VIENE EL BICHO”

Leticia, otra vecina que se comunicó con nuestro medio, puntualizó que: “yo estaba con mis hijos, en un momento escuchamos a un hombre que se bajó de una camioneta blanca y a los gritos decía: `circulen, circulen que viene el bicho´. Casi se arma la pelea porque mucha gente se sintió intimidada por ese tipo que se cree el dueño de San Carlos, la gente estaba enojada con ese tipo. El parque San Carlos es grandísimo hay mucha distancia entre las personas, no entiendo por qué tanto lío”.

“ASUSTÓ A MI HIJO DISCAPACITADO”

Elsa, otra concordiense indignada, manifestó ante EL SOL-Tele5 que: “yo en ese momento estaba con mi hijo que es especial, este hombre que nos gritaba de mala manera nos decía: `circulen que viene el bicho´, supongo que lo decía por el coronavirus. Me asustó a mi hijo que es discapacitado, me lo hizo llorar al nene diciendo que hay un bicho y mi hijo tiene una discapacidad, se la creyó y comenzó a llorar a los gritos y así me lo llevé todo el camino. A mi marido tuve que llevarlo muy enojado porque se agarró a discutir con ese tal Cortiana. Varios padres estaban al borde de ir a pelear con ese atrevido y bocón”.

La mujer aseguró que: “estos son unos cagones, te llaman a la policía y te hacen llevar preso porque te acusan de cualquier pavada. Utilizan la policía y los móviles para vigilar y echar a los que trabajamos de los paseos públicos en vez de cuidarnos a nosotros de los chorros. Para vigilarnos a nosotros distraen a la policía”, remató Elsa.

