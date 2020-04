VOLVERÍAN A COBRAR EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO EN CONCORDIA

Tras el avance de la pandemia y el posterior aislamiento social preventivo y obligatorio (cuarentena), desde el municipio local resolvieron oportunamente suspender el sistema de cobro del estacionamiento en todo el radio delimitado por el sistema en nuestra ciudad. Pero aduciendo que hay un alto tránsito vehicular por las calles céntricas y que no se puede estacionar por la cantidad de autos que hay, volvería el cobro del estacionamiento medido.

En este sentido, Fernando Rouger, como responsable del Sistema de Estacionamiento Medido en la ciudad de Concordia, le dijo a un equipo de cronistas de nuestro medio: “quiero recordar que el cobro se suspendió desde que se decretó el tema de la pandemia y se dejó libre el estacionamiento en todo el radio céntrico de la ciudad, porque el sistema no está trabajando”, y recordó que: “los chicos controladores del medio tampoco están realizando su tarea, hoy están dedicados a otras labores que sirven a la causa de prevención en Concordia porque se dedicaron a trabajar en la pintura del distanciamiento social en los distintos bancos, están trabajando en la limpieza del centro y también colaboran en el ingreso de la ruta 015”, reseño.

Rouger recordó que por ahora “está decretado que el sistema no funcione hasta el 27 de abril, que es la fecha límite de la cuarentena”, no obstante reconoció que: “podría extenderse una vez más si así lo decide el presidente; en ese caso estaremos pendientes de lo que considere el intendente Francolini, si extenderá también la suspensión o no del estacionamiento medido”, y lamentó que: “no se está recaudando nada”, puntualizando que: “en realidad uno ve que en el radio céntrico no se puede estacionar de la cantidad de autos que hay”, adelantando que “vamos a plantearle al intendente si no es conveniente volver a ponerlo en funcionamiento para que la gente tome consciencia y deje de salir”, afirmó.

