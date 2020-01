Ya venden el bono del auto para la Fiesta Nacional de la Artesanía

El Intendente José Luis Walser mantuvo en Buenos Aires una reunión de trabajo con José Carlos Ostrosky, titular de la Casa de Entre Ríos en CABA y Subsecretario de Turismo de Reuniones y Convenciones.

Se trabajó en lineamientos para potenciar la oferta turística, como la participación en eventos de la Casa de Entre Ríos en Capital Federal, lanzamientos y presentaciones de promoción.

El intendente José Luis Walser, recibido por José Carlos Ostrosky, en Casa de Entre Ríos.El responsable manifestó su apoyo y dispuso del espacio para difundir la Fiesta Nacional de la Artesanía. En el viaje también se aprovechará para realizar promoción directa en la vía pública.

A partir del sábado 8 de febrero, el escenario “Ramón Cabrera” recibirá a más de treinta artistas, grupos musicales y shows artísticos durante las nueve noches de la 35ª Fiesta Nacional de la Artesanía. Comenzarán a partir de las 22.30 e incluirá desde música popular, rock y rap hasta folclore, con artistas de renombre nacional pero también de música entrerriana, local y regional.

El Predio del Parque Quirós va quedando listo para la edición 2020 de la máxima fiesta colonense.La apertura será el sábado a las 21, en el templete, con un espectáculo de danzas aéreas a cargo de la compañía “Phaway”. Esa noche cerrará el escenario “La Mosca”.

Sábado 8

Compañía Phaway (danzas aéreas)

Cami Irigoy (pop/latino)

La Anónima Power Band (rock)

LA MOSCA

Domingo 9

Costa Azul (cumbia)

The Medio Kilo (cumbia colombiana)

Pitu Otero & Cumbia Buena

KE PERSONAJES

Lunes 10

Andrea Morel (folklore)

Fabricio Rodríguez

LOS ALONSITOS

Martes 11

Hernán Paz (folklore)

Rumbos (folklore)

La Última Folk (folklore)

ABEL PINTOS

Miércoles 12

Banda de Música de la Policía de Entre Ríos

Pocho Gaitán (folklore)

Rubén Giménez (folklore)

LOS DEL GUALEYÁN

Jueves 13

Ballet No Me Olvides (Asoc. Síndrome de Down)

Palo Santo (folklore)

Pitingo Izaguirre (folklore)

“EL INDIO” LUCIO ROJAS

Viernes 14

Solver (rap)

La Vaca (rock)

Suma Paciencia (reggae)

LA VELA PUERCA

Sábado 15

Sol Figueroa (pop/latino)

Pobres Ricos (rock)

Sol Makena

LUCIANO PEREYRA

Domingo 16

Volátil (rock)

Carisma (cumbia)

Otra de Cumbia

LOS AUTÉNTICOS DECADENTES

Peña del artesano

La peña del artesano (que tendrá lugar en un escenario menor pero de las mismas características técnicas) en el playón ubicado entre el templete y la lindera, comenzará a las 21 horas. También habrá espectáculos algunos días durante la mañana.

Sábado 8

Los Famosos

Domingo 9

Chango Vives (mediodía)

Qué Onda

Korte Cumbia

Palo Borracho

Lunes 10

La Marcha de los Bombos

Stella de León

Martes 11

Andrea Morel (mediodía)

Chango Vives

Guillermo Collazo

Miércoles 12

Uru Canto

Cacho Gauna

Grupo Litoral

Jueves 13

La noche de Catamarca

Viernes 14

Hernán Paz (mediodía)

El Viento es Mar en Árboles

Responsabilidad Limitada

Sábado 15

Pitingo Izaguirre (mediodía)

Beto y Elina Biderbost

Federico Premat

Quebrachal

Domingo 16

Recordando los 80

Alejandra y Daniel

Gary y la Banda Retro

Características del predio para este 2020

Un predio más compacto y con mejoras para la circulación, sectores bien definidos para escenario, expo artesanal, gastronomía y servicios, son algunas de las características en las que pensaron los organizadores de la 35° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, en Parque Quirós de Colón.

Este año habrá una carpa de Sabores Regionales además de las destinadas a los artesanos.Se contará este año con una carpa de Sabores Regionales, donde se ofrecerán productos gastronómicos. Este año el Patio de Tallistas trabajará sobre piezas que luego formarán parte de un circuito turístico al ingreso de la ciudad, donde hoy se encuentra el cartel de Colón.

Por otra parte, se dio a conocer que el cobro de las tribunas estará a cargo de las instituciones educativas ADCADis y Rayo de Luz. En tanto, hoy se decidirá lo propio con el estacionamiento. El predio estará abierto al público desde la hora 19.

Está en venta el bono del auto

Más de veinte personas con la correspondiente identificación, ofrecen bonos a un valor de $100 cada número, para el sorteo del automóvil Chevrolet Prisma Joy 0 Km de cuatro puertas, premio de la Fiesta Nacional de la Artesanía.

Se venden en la vía pública, a cargo de integrantes de Scouts Colón y de la cooperadora de la Escuela Nº 82, como así también de vendedores particulares en Colón y ciudades vecinas. El auto se exhibirá frente al edificio municipal (Plaza Washington) y en la zona céntrica, donde también se venderá el bono. A su vez, durante la fiesta, se podrán adquirir en el predio de Parque Quirós.

El segundo premio es una motocicleta 110CC 0 Km y el terceroo un Smart TV.

