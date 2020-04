ZAFREROS CONCORDIENSES VARADOS EN RÍO NEGRO CARGARON CONTRA ALCIDES CAMEJO

Un grupo de trabajadores golondrinas que habitualmente se desenvuelven en la cosecha de la fruta y del arándano en nuestra región, en busca de una oportunidad económica favorable y de conseguir el sustento para sus familias, emprendieron un viaje a la cosecha de la manzana y la pera en Rio Negro donde habitualmente la zafra de estos frutos comienza en el mes de enero, pero que se paralizaron por la cuarentena obligatoria en el marco de la expansión del coronavirus (covid-19).

A este grupo de concordienses, el coronavirus no los encontró de viaje de placer por algún remoto y paradisíaco lugar del mundo. Más bien los sorprendió haciendo lo que han hecho siempre y es trabajar, fue así que Walter, Diego, apodado “Popeye”, Ricardo, apodado “negro”, Jorge “el cumbiero”, Quinteros y otros trabajadores, desde que comenzó la cuarentena están varados a más de 1.300 kilómetros de nuestra ciudad y sin poder regresar pero le reclaman al titular del Sindicato de la fruta de nuestra ciudad, “que los dejó a la buena de Dios y sin ayuda para poder volver”.

Sobre lo que están viviendo, estos cosecheros le manifestaron a cronistas de nuestro medio, a través de una comunicación vía whats app, que: “estamos a la expectativa de poder volver a nuestra querida ciudad de Concordia, en este momento (21:00 hs) estamos comiendo un guisito y con un poco de frío, la verdad es que no vemos las horas de volver a nuestro pago”, señalaron los resignados trabajadores que, según ellos “quedaron abandonados a su suerte” y hacen responsable al dirigente citrícola local: “el señor Alcides Camejo es el único responsable por lo que nos está pasando porque él no nos ayudó en nada y nos dejó tirados acá, no tiene corazón, a él le pagan buena plata para que nos deje así tirados como nos dejó”, y dispararon que: “el señor Camejo tiene un cargo gracias a los cosecheros, gracias a nosotros”.

LA VERSIÓN DE CAMEJO

“Lamentablemente un grupo de compañeros quedaron varados en Río Negro y el secretario general del sindicato de la fruta esa ciudad me dijo que no tenía colectivos para poder mandar a nuestra gente. Yo gestioné con el dueño de una empresa de colectivos en Concordia, le pasé el contacto con el colectivero, tal es así que pablo, el dueño, me dijo que me quedara tranquilo y que ya había arreglado”, no obstante aclaró que: “el lunes me llamó Marcos Bielma (sindicato de la fruta de Río Negro) para decirme que iba a ser difícil pagarle los colectivos a ellos porque se le hacía muy caro por el tema de los aportes”.

“Yo a esto no saco ningún beneficio, yo lo hago de gauchada -expresó Camejo- muchos de los que fueron a Río Negro no son afiliados míos”, aclaró finalmente el sindicalista.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...